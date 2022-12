Cara Delevingne no deja que la fama le prive de sus aficiones

A pesar de ser una de las modelos más exitosas del momento, Cara Delevingne no permite que la fama le prive de hacer aquello que más le gusta, como disfrutar de un paseo por el centro de Nueva York, como solía hacer cuando era una joven desconocida para el mundo. Ahora, cada vez que sale a la calle la gente la reconoce y le para, aunque la maniquí británica asegura que la mayoría de ellos no sabe bien quién es.

"Me gusta mucho pasear. En realidad me enfada cuando no puedo pasear porque me encanta, así que cuando no puedo, porque hay mucha gente o lo que sea, me da rabia. Cuando paseaba como una neoyorquina más, me iba a andar por Times Square, simplemente paseaba, era muy divertido. La gente ahora siempre me mira y me vuelve a mirar... Y me dice: '¿Te conozco del colegio?'. La gente siempre me dice: 'Te pareces a una chica...'. Es genial. ¡Me encanta!", explicó durante su paso por el programa de televisión 'Lorraine' de la cadena ITV.

Pero la fama de Cara podría crecer exponencialmente ahora que acaba de lanzar su carrera de actriz, con papeles en el thriller psicológico 'The Face of An Angel', 'Suicide Squad' y 'London Fields'.

"Me encanta ser modelo, pero actuar es mi pasión. Creo que el mundo del modelaje me eligió a mí, no es algo que nunca haya esperado, yo siempre he querido ser actriz y creo que uso mis dotes de actuación en el modelaje. Puedes preguntar a alguien con el que haya trabajado, siempre estoy correteando, imitando acentos, bailando, cantando, ¡nunca es una sesión normal!", añadió.