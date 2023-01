Cara Delevingne escribe cada mañana

A la modelo Cara Delevingne le gusta anotar sus ideas en un papel, porque además de desahogarse, el sano hábito le podría conducir en un futuro a escribir cosas más importantes.

"Me despierto y escribo tres páginas sobre cualquier cosa. Es bueno desahogarte en esas páginas, puedes encontrar una canción o una idea. Empecé sin saber qué escribir y después empecé escribiendo cosas que podrían ser una idea para un personaje. Te sientes mucho menos loca después. Aunque a veces puede costar un poco hacerlo", cuenta a HELLO!

La joven de 23 años siente que su emergente carrera como actriz ha mejorado su paciencia porque se ha acostumbrado a pasar largas horas en el set de rodaje, muchas veces sin nada que hacer.

"Son muchas esperas. Tienes que coger un buen libro y estar preparada para esperar. Hay veces en las que me he levantado a las cinco de la mañana para grabar y llegan las nueve de la noche y te dicen: 'No has rodado nada en todo el día, pero hemos acabado por hoy'. Definitivamente me ha enseñado a ser paciente", añade a la publicación.