Cara Delevingne crea una colección para DKNY

La guapa modelo británica Cara Delevingne ha unido fuerzas a las de la diseñadora Donna Karan para crear una nueva colección de ropa para la prestigiosa marca. Así, 'Cara Delevingne para DKNY' estará disponible en las tiendas el próximo mes de noviembre.

"Aún no me creo que algo casual, un boceto de ideas, se haya convertido en mi propia colección, diseños con mi nombre y realizados para la emblemática DKNY. Me resulta increíble pensar que ha pasado ya un año desde que empezamos a planear este proyecto juntas. Esto demuestra que el tiempo pasa volando cuando realmente estás disfrutando con algo", confesó la modelo de 21 años a la revista WWD.

Para esta colección, Cara ha diseñado 15 piezas creadas la mayoría de ellas como prendas unisex, incluyendo gorros de lana con un precio de 70 dólares (50 euros), camisetas desde 150 dólares (110 euros) y cazadoras de cuero con mangas extraíbles por 735 dólares (542 euros).

"Desde el principio del proyecto me animaron y apoyaron mis diseños, mi estilo personal y mis ideas. DKNY se caracteriza por tener un estilo urbano y provocador, pero sobre todo original. Realmente entienden las particularidades de cada persona, por lo que te permiten ser tú mismo", aseguró.

En lo referente a la promoción de su trabajo, será la propia modelo quien protagonice la campaña; aunque también ha lanzado una propuesta en la red social Instagram para buscar un par de modelos que luzcan sus diseños. Para ello, Cara se dirigió a sus 5.5 millones de seguidores pidiéndoles que publicasen sus fotos y se sumaran al concurso.