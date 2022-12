Cara Delevingne busca un papel en 'La guerra de las galaxias'

Como fiel aficionada de la franquicia intergaláctica, la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne es consciente de que el reparto para la nueva cinta de 'La guerra de las galaxias: Episodio VII' aún no se ha completado, por lo que está haciendo todo lo posible para que su amigo, el actor Domhnall Gleeson -cuya adhesión a la cinta ya ha sido confirmada-, le ayude a conseguir un papel en la producción.

"Cara es una gran seguidora de 'La guerra de las galaxias' y sintió mucha envidia cuando se enteró de que la actriz Daisy Ridley, que apenas es conocida, había conseguido un papel en la nueva película. Pero Domhnall le ha asegurado que aún hay varios personajes por cubrir, y ella haría lo que fuese por conseguir uno de ellos, por pequeño que fuera", reveló una fuente al periódico Daily Star.

Sin duda, protagonizar una aparición estelar en la saga galáctica supondría el empujón definitivo para la carrera como actriz de Cara, que en los últimos años se ha decantado por la interpretación, relegando a un segundo plano su trabajo en el mundo de la moda.

Hasta la fecha, la británica había preferido tomarse con calma su debut interpretativo eligiendo meticulosamente sus incursiones frente a las cámaras, con discretas apariciones en títulos como el largometraje 'Kids in love' o la serie de televisión 'Timeless'.

"Actuar es lo que siempre he querido, así que estoy viviendo un sueño. Es más, prefiero ser actriz que modelo. Pero soy consciente de que he llegado hasta aquí gracias a mi trabajo como modelo y que de otro modo no lo hubiese conseguido, así que tampoco me arrepiento de ello", afirmaba recientemente a la revista Marie Claire.