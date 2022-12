Cantantes destacan la calidad artística de Justin Bieber

Aunque sus llamativos estilismos y los escándalos de su vida personal eclipsan a veces la faceta artística de Justin Bieber , lo cierto es que detrás de todos esos tatuajes que pueblan su anatomía se encuentra una mente brillante y un intérprete de gran cultura musical. Al menos así lo percibió Nasri Atweh, líder de la banda canadiense Magic!, durante el tiempo en que su grupo trabajó con el ídolo adolescente en la producción de su debut discográfico 'Never Say Never'.

" Justin es un intérprete de mucho talento , pero parece que algunas personas no lo acaban de apreciar. Es un profesional que sabe lo que le gusta y lo que quiere. Está muy centrado en conseguir sus objetivos y nunca se distrae ni se confunde. De hecho, puedo decir que es tan bueno, que suele grabar las canciones en una o dos tomas, no necesita más", reveló Atweh al periódico británico Daily Star.

El líder de Magic! no se dedica a alabar abiertamente al joven artista sin conocimiento de causa, ya que también ha producido material para otros artistas de la escena pop, como la cantante Cheryl Cole, y sin duda elige a Bieber como su compañero preferido para pasar una tarde en el estudio . No obstante, en la actualidad prefiere dejar de lado su faceta de productor para centrarse en el nuevo lanzamiento de su grupo.

" He ganado mucho dinero componiendo para otros, pero ya no me divierte demasiado . Empecé a pensar que ciertos músicos eran muy cortos de mente y que yo poseía unos conocimientos que ellos no tenían", confesó al mismo medio.

