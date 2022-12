Camila Sodi y Diego Luna forman un exmatrimonio muy bien avenido

Gwyneth Paltrow y Chris Martin no son el único ejemplo dentro de la industria cinematográfica de cómo lidiar con un divorcio de manera cordial, ya que los mexicanos Camila Sodi y Diego Luna continúan manteniendo una estrecha relación de amistad por el bien de sus dos hijos -Ernestina (4) y Fernando (6)- desde que se separaran el año pasado tras cinco años de matrimonio, tanto es así que la actriz estaría dispuesta incluso a volver a trabajar con su exmarido.

"No, no descarto [trabajar con Diego]. Pues no seríamos los primeros en hacerlo. Es muy normal", explicó Sodi en el programa 'Ventaneando' de TV Azteca, donde reveló que Diego sigue siendo uno de sus mayores apoyos: "La colección de 'Resurrexión' [línea de joyas diseñada por Camila] le encanta. Me dijo que quería unos gemelos, y se los llevó a un festival de cine. Le gusta lo que hacemos y nos apoya".

Pero fuera del plano profesional, Camila prefiere no hacer demasiados planes de futuro, sobre todo a nivel sentimental.

"Creo que lo que uno tiene que hacer es enfocarse en el hoy. Lo que venga lo recibo con mucho amor y armonía, y lo que venga, que venga bien", apuntó.

Por su parte, Diego siempre ha tratado de ser una figura parental muy presente en la vida de sus hijos llegando incluso a seleccionar su última película, 'El libro de la vida', pensando en cuánto disfrutarían escuchándole cantar y poner voz a un personaje de animación.

"Cuando me dijeron que en la película había mucho canto, me entraron las dudas. Pero luego me lo pensé un rato y decidí que no quería que mis hijos me preguntasen después en casa: 'Papá, ¿puedes cantar esa canción?' y tener que contestarles: 'Vete a encender el equipo de música'. Odiaba la idea de que se diesen cuenta de que no era mi voz", aseguraba recientemente el intérprete al periódico Tiempo Argentino.