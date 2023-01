Camila Cabello cancela su próximo concierto con Taylor Swift tras ser hospitalizada

La cantante Camila Cabello se ha visto obligada a cancelar su participación en el concierto que ofrecerá su buena amiga Taylor Swift en Seattle debido a su ingreso en el hospital poco después de participar en la gala de los Billboard, en la que interpretó su sencillo 'Havana' y su última colaboración, 'Sangria Wine', junto a Pharrell.

"Ayer, después de mi actuación en los Billboard, me sentía enferma y acabé en el hospital para someterme a una revisión. Me hicieron varias pruebas y todo está bien; en resumen, el diagnóstico era que estaba deshidratada y tenía un poco de fiebre. Los médicos me han recomendado reposo, de otra forma no mejoraré, así que desafortunadamente mañana no podré ofrecer mi número en el concierto de Seattle de la gira 'Reputation'. Lamento mucho decepcionaros y prometo que trataré de compensaros por ello lo antes posible", ha anunciado en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter.

Publicidad

Desde hace unas semanas Camila acompaña como telonera a la de Nashville en el tramo estadounidense de su primera serie de conciertos en dos años y medio, que concluirá el próximo 2 de junio en Chicago y tras el cual Taylor pondrá rumbo -ya en solitario- a Europa. Hasta entonces, la excomponente de Fifth Harmony compartirá protagonismo con la estrella del pop y con Charli XCX en una oportunidad que para ella supone un sueño hecho realidad.

Mira también: Katy Perry y Taylor Swift: el fin de su enfrentamiento histórico

"Esto es lo que me estaba pasando por la cabeza en esos momentos: recuerdo que un día volví a casa del colegio (creo que estaba en noveno grado, pero puede que me equivoque). Mi amiga Mariana acababa de ver a Taylor Swift en su 'Speak Now Tour' y me contó que le había tocado la mano; yo me quedé destrozada porque no podía imaginar cuándo reuniría suficiente dinero para ir a uno de sus conciertos. Esos que veis son de esos momentos en que piensas: 'Jamás me hubiera creído que pudiera llegar hasta aquí'. Me siento muy agradecida por todo lo que estoy teniendo la oportunidad de vivir. Os quiero a las dos, Charli y Taylor", aseguraba Camila poco después del arranque de la gira 'Reputation' junto a varias fotografías suya sobre el escenario acompañada de su ídolo.

Por: Bang Showbiz

Publicidad