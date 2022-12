Camila Alves ya es ciudadana estadounidense

La modelo Camila Alves, casada con el actor Matthew McConaughey, se ha convertido este martes en ciudadana estadounidense tras 18 años viviendo y trabajando en el país. A pesar de que su ciudad de origen es Itambacuri (Brasil), Camila lleva desde los 15 años en Estados Unidos, tras viajar a Los Ángeles a visitar a su tía y tomar la decisión de quedarse allí.

"Felicidades Camila por conseguir hoy la ciudadanía estadounidense. Otra compatriota y gran americana", escribía su orgulloso marido en Twitter junto a una foto de toda la familia junta en la sala del tribunal donde se ha llevado a cabo el tramite.

Camila tampoco ha ocultado su alegría en las redes sociales, ya que se siente "feliz" de haber obtenido la ciudadanía en un país por el que siente "mucho respeto".

"¡Feliz de poder decir que ya tengo pasaporte estadounidense! Tengo mucho respeto y aprecio por este país. #nuevaciudadanaestadounidense", tuiteaba la modelo a través de su perfil.

Esta supone otra buena noticia para Camila, que recientemente veía como su marido confesaba públicamente lo felices que están juntos y lo afortunado que se sentía con su vida.

"Me levanto al lado de una persona que sé que me quiere como ella lo hace, mi mujer, que ha dado a luz a nuestros tres preciosos hijos, tres niños saludables. Vivo en un lugar agradable, y a diario espero con ansia hacer lo que me deje el día: trabajo, juegos y a veces nada en absoluto. Me gustan los lunes. Es muy raro tener un trabajo en el que no necesitas días libres. Me encanta ir a trabajar", señalaba Matthew en la revista Haute Living Los Ángeles.

