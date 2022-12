Cameron Diaz y Leslie Mann eclipsan a Kate Upton

Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton quisieron coordinar sus estilismos en tonos blancos y negros para el estreno en Sídney (Australia) de su nueva película 'No hay dos sin tres'. Aunque en esta ocasión la experiencia ganó a la juventud, ya que Cameron y Leslie dieron todo una lección de elegancia con un par de sencillas camisas claras y pantalones oscuros, consiguiendo eclipsar a Kate, que no estaba muy favorecida con unos shorts de talle alto no aptos para su figura voluptuosa, y una americana con hombreras que le ensanchaba demasiado la espalda.