Cameron Díaz: una adolescencia arruinada por culpa del acné

La popular actriz reconoce que en sus años de adolescencia nunca puso límite a todos aquellos productos que le gustaba ingerir, por lo que acabó sufriendo las burlas de sus compañeros de clase cuando su rostro se vio invadido de multitud de antiestéticos granitos.



"Mucha gente puede pensar que la vida de las estrellas de Hollywood siempre se ha visto rodeada de lujo y glamour, pero lo cierto es que cuando era joven tenía un complejo horrible por culpa del acné y lo pasaba fatal. Ni siquiera me atrevía a salir de casa a veces para que la gente no se riera de mis llamativos granos", reveló Cameron Diaz a la revista Seventeen. "Por una parte tuve suerte porque siempre estuve delgada, podía comer todo tipo de comida basura porque nunca se vería reflejado en mi peso, pero los excesos me pasaron factura en la cara. Estaba casi deformada", añadió.

Tan pronto como se dio cuenta de que la mala alimentación era la principal causa que explicaba su dañada piel, la famosa intérprete desterró para siempre las comidas grasas y poco saludables que tanto le gustaban, experimentando poco después una gran mejoría de la que, incluso ahora, se siente muy orgullosa.

Publicidad

"Cuando fui consciente de que el maquillaje, las cremas y otros remedios no funcionaban para eliminar el acné, empecé a comer de forma más saludable y saqué de mi dieta las grasas saturadas y el exceso de dulces. En solo unas semanas mi rostro empezó a cambiar rápidamente y, además, noté que tenía mucha más energía. A partir de ese momento mi vida cambió radicalmente", explicó.

Por: Bang Showbiz