Calvin Harris, el DJ mejor pagado del mundo con más de 60 millones de dólares al año

El pinchadiscos escocés Calvin Harris encabeza por segundo año consecutivo la lista 'Electronic Cash Kings' [Reyes de la electrónica] que elabora la revista Forbes, tras ganar 66 millones de dólares (49.6 millones de euros) con su música en los últimos doce meses, 20 millones más que los 46 con los que ya alcanzó el primer puesto del ranking el año anterior.

Pero además de uno de los DJs más talentosos del panorama actual, Calvin también es una persona modesta que no duda en atribuir a la suerte gran parte de su éxito.

"El incremento de la popularidad de la música dance en los tres últimos años ha sido asombroso. Yo solo estaba en el lugar oportuno en el momento oportuno", señaló el artista a la revista Forbes.

El DJ, que mantuvo una relación con la cantante Rita Ora hasta el pasado mes de junio, no ha tenido rivales en la pugna por el primer puesto de la lista, teniendo en cuenta que el segundo pinchadiscos que más dinero ha ingresado este año ha sido el francés David Guetta con 30 millones de dólares (22.5 millones de euros), seguido de cerca por DJ Tiësto con 28 millones de dólares (21 millones de euros), que ha caído al tercer puesto tras abandonar su plaza de DJ residente en Ibiza.

"He hecho esto durante 10 años, ya no es algo especial para mí. Me hicieron una oferta increíble de Las Vegas. No se trata solo del dinero, quieren hacer la mayor discoteca del mundo", explicó el pinchadiscos alemán.

El cuarto puesto de la lista lo ocupa el sueco Avicii, también con 28 millones de dólares (21 millones de euros), cinco más que los 23 (17 millones de euros) que ha ingresado el estadounidense Steve Aoki, que ha tenido que conformarse con el quinto puesto de la lista.

Lista 'Electronic Cash Kings' 2014:

1. Calvin Harris (66 millones de dólares)

2. David Guetta (30 millones de dólares)

3. Tiësto (28 millones de dólares)

3. Avicii (28 millones de dólares)

5. Steve Aoki (23 millones de dólares)