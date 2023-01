Caitlyn Jenner recibe fuertes críticas por 'jugar a ser una mujer'

La actriz Alice Eve no se arrepiente del controvertido comentario que realizó el pasado mes de abril afirmando que Caitlyn Jenner no era realmente una mujer, a pesar de que debido a ello muchos de los fans de la estrella televisiva la acusaron de ser transfóbica.

"Sigo afirmando que necesitamos tener igualdad y en aquel momento pensé que era algo que merecía la pena comentar, que no todos somos iguales. Creo que vivimos un momento muy complicado en lo que respecta a la identidad de género. Me parece que estamos redefiniendo los parámetros y creo que yo fui parte de ese movimiento, y espero seguir siéndolo", explicó la intérprete a la revista Hello! Fashion Monthly.

El problema de la falta de igualdad entre hombres y mujeres en la meca del cine preocupa enormemente a Alice porque ha sido discriminada en más de una ocasión a lo largo de su carrera.

"He tenido que enfrentarme a experiencias que me han hecho sentir incómoda. También en mi vida. Cuando eres mujer, tienes que ser consciente de cuáles son los límites, y es algo positivo que ahora estemos hablando de ellos para que todo el mundo conozca las reglas", añadió.

Alice se vio obligada a eliminar el comentario que publicó en abril en su cuenta de Instagram debido al aluvión de críticas que recibió por afirmar que Caitlyn -conocida anteriormente como Bruce- no era realmente una mujer porque no tenía que enfrentarse al mismo tipo de discriminación que sufría ella.

"Si fueses una mujer nadie sabría quién eres porque las mujeres no pueden competir en un decatlón. No serías una heroína. Serías una joven atleta frustrada porque no te dan una oportunidad. Hasta que las mujeres reciban el mismo salario, seguir jugando a ser una 'mujer' mientras conservas los privilegios de ser un hombre es injusto", afirmaba Alice en aquel entonces.

Por: Bang Showbiz