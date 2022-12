Caitlyn Jenner no aguantó las lágrimas al recoger su premio ESPY

La estrella televisiva Caitlyn Jenner no pudo contener la emoción al subir al escenario para recoger su premio Arthur Ashe al Valor en la ceremonia de entrega de los ESPY celebrada en Los Ángeles este miércoles, durante la que ofreció un discurso promoviendo la integración de las personas transexuales.

"Esta transición ha sido más dura para mí que cualquier otra cosa que podáis imaginaros. Y ese es también el caso de muchas otras personas. Únicamente por esa razón, las personas transexuales se merecen algo vital. Se merecen vuestro respeto. Y de ese respeto nace una comunidad más compasiva, una sociedad más empática y un mundo mejor", aseguró Caitlyn.

Entre el público que estuvo presente en la gala se encontraban los hijos de la ex deportista olímpica, Brody, Casey, Burt, Brandon, Kendall y Kylie, las dos últimas fruto del matrimonio fallido de Caitlyn con Kris Jenner, y sus hijastras Kourtney, Kim y Khloé, que acudieron a apoyarla vestidos todos ellos rigurosamente de negro para otorgar el protagonismo a Caitlyn, que lucía un impresionante vestido blanco de Atelier Versace. El gran ausente fue el hijastro de la estrella televisiva, Rob Kardashian, que mantiene una tensa relación con su familia desde hace meses.

A sus hijos fue a quienes quiso dedicar sus siguientes palabras Caitlyn, dándoles las gracias por el apoyo que le han ofrecido en uno de los momentos de "mayor tensión" de toda su vida.

"Aquí llega la parte más dura. Me gustaría darle las gracias a mi familia. Mi mayor miedo a la hora de confesar mi transexualidad era herir a alguien, sobre todo a mi familia y a mis hijos. Siempre he querido que ellos estuviesen orgullosos de su padre por todo lo que ha conseguido en la vida. Me he puesto a mí misma en situaciones de presión al competir en los Juegos y al formar una familia. Pero nunca había sentido tanta presión en toda mi vida como durante los últimos meses", añadió.

Caitlyn, que estrenará a finales de este mes su programa de telerrealidad 'I Am Cait', quiso reforzar el mensaje de aceptación de su discurso añadiendo que no hay "nada malo" en que todos seamos "diferentes".

"No se trata de una sola persona, sino de miles de personas. No se trata solo de mí, se trata de aceptarnos entre nosotros. Todos somos diferentes y no es algo malo. Es algo positivo. Y aunque no sea fácil enfrentarse a las cosas que no entendemos, quiero demostrar que es posible hacerlo si lo hacemos juntos".

