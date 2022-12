Caitlyn Jenner decidió escribir su nombre con 'c' para alejarse de las Kardashian

A la exdeportista Caitlyn Jenner, conocida anteriormente como Bruce, le llevó más de dos años decidir cuál sería el nombre que utilizaría tras completar su transición y convertirse en mujer e incluso llegó a sintonizar el concurso de Miss América en busca de inspiración.

"Es una de las cosas más difíciles de esta vida, elegir tu nombre", reveló a la revista Vanity Fair, donde ha explicado que fue su asistenta Rhonda quien sugirió el nombre de Caitlyn justo en el momento en que la estrella televisiva había reducido su abanico de posibilidades a Heather o Cathy.

A Caitlyn también le costó enormemente decidir si escribiría su nombre con 'c' o con 'k' para seguir la tradición familiar que su exmujer Kris Jenner inició con sus hijas -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian y Kendall y Kylie Jenner-, aunque finalmente optó por la primera opción para desvincularse del mediático clan.

Ahora la estrella televisiva no podría estar más encantada con su nueva vida y, en especial, con su nuevo aspecto.

"Nunca antes me había visto reflejado de espaldas en un espejo, y mientras hacíamos el reportaje pusieron uno detrás de mí. Llevaba puesto un conjunto negro, bastante normal, y me miré desde lejos en el espejo y pensé: '¡Dios mío!'. Esa fue la primera vez que vi realmente una imagen mía, de quién soy realmente. Quiero decir, tengo un aspecto mucho mejor del que jamás pensé que tendría, especialmente a mi edad. Ya sabes, sueles pensar que todo se ha acabado a esta edad, y ver esa imagen fue algo muy poderoso para mí. Fue como si al verme me dijera: '¿Sabes qué? Esto va a funcionar. Todo va a salir bien'. Así que sí, sigo adelante. Estoy muy emocionada ante el futuro", confesaba Caitlyn al mismo medio.

Por: Bang Showbiz