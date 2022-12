Caitlyn Jenner cree que Laverne Cox es 'fabulosa y arrebatadora'

La estrella televisiva Caitlyn Jenner se siente inmensamente agradecida con la actriz transexual Laverne Cox, famosa por su papel en la serie televisiva 'Orange is the New Black', por todo el apoyo que esta le ha brindado durante su proceso de cambio de sexo.

"Laverne Cox, eres arrebatadora y fabulosa. Tu apoyo significa un mundo. Gracias por todo lo que haces por la comunidad", tuiteó la ex deportista olímpica, conocida como Bruce Jenner antes de convertirse en mujer.

Por su parte, Laverne ha seguido muy de cerca la transición de Caitlyn y le ha felicitado públicamente en varias ocasiones por atreverse a dar un paso tan importante en su vida de una manera tan pública.

"Estoy muy emocionada por todo el cariño y el apoyo que Caitlyn está recibiendo. Cuando una persona trans puede presentar su auténtico yo al mundo por primera vez y este es celebrado universalmente me hace sentir que estamos ante el amanecer de un nuevo día. Para mí es necesario celebrar cada día cada parte de mi ser, especialmente esas cosas de mí que no coinciden con los ideales de belleza que tienen otras personas. El lema 'Trans Is Beautiful' [La transexualidad es hermosa] consiste en celebrar, seas transexual o no, todas esas cosas que nos hacen únicos", declaró Laverne en una publicación compartida en su Tumblr.

Desde el punto de vista de la actriz, la actitud de Caitlyn resulta aún más admirable por la "gracia y la elegancia" con las que ha manejado su transición.

"No me puedo imaginar cómo sería realizar una transición públicamente. Sentía que todo era un caos en las primeras fases de mi transición, y la gracia y la elegancia que tiene ella en esta etapa son sencillamente inspiradoras", concluyó la actriz.