Caitlyn Jenner confesó sus deseos de suicidarse antes de cambiar de sexo

La televisiva Caitlyn Jenner contempló la posibilidad de quitarse la vida antes de someterse a su proceso de cambio de sexo para escapar de la tortura que suponía no poder ser quien realmente era.

"He atravesado algunos momentos muy oscuros. He estado en mi casa con una pistola en la mano pensando: 'Vamos a terminar ahora mismo con todo esto, con todo el dolor y con todo el sufrimiento'. Era una tortura, y yo he tenido que soportarlo", revela la estrella en su nuevo programa de telerrealidad, 'I Am Cait'.

Durante el episodio de estreno del reality se puede presenciar el primer encuentro de Caitlyn con su madre, Esther, sus hermanas y su hija pequeña Kylie Jenner. En dichas imágenes Esther es quien más se emociona frente a las cámaras al reconocer que le llevará "un tiempo" acostumbrarse a referirse a la exdeportista como 'ella'.

"Va a ser muy difícil para mí pensar en ti como en 'ella' y llamarte Caitlyn cuando quiera hablar contigo. Te pareces mucho a alguien de mi familia y he estado intentando darme cuenta de quién. No es sencillo, no lo es. Pero tus valores van a ser siempre los mismos, Bruce seguirá estando ahí porque sigues teniendo la misma alma. Quiero a Bruce y eso nunca va a cambiar. Va a llevar un poco de tiempo acostumbrarse a esto, pero quiero hacer lo que él necesite. Nuestro gran problema siempre ha sido que te sentías incómodo a mí lado, creo. Cuando nos veíamos era como si quisieras escapar de mí", asegura Esther en unas imágenes obtenidas por el periódico Daily Mirror.

Sin embargo, en ese mismo vídeo Caitlyn se apresura a tranquilizar a su madre asegurándole que ya no piensa seguir aislándose del mundo como había hecho hasta ahora.

"Me aislaba del mundo porque no encajaba en él, estaba atrapado en el medio. Caitlyn encaja en la sociedad mejor que Bruce. Soy muy optimista respecto a mi futuro y quiero que todos vosotros me acompañes en él", le explica Caitlyn en respuesta.

Por: Bang Showbiz