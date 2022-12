Cada vez es más complicado para David Beckham sacar adelante su equipo

La faceta empresarial que el exfutbolista David Beckham ha venido cultivando desde su retirada profesional hace casi dos años podría comenzar a peligrar debido a las complicaciones con las que se está topando su proyecto de fundar un club de fútbol en la ciudad de Miami.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta David actualmente es la falta de un terreno apto para construir un estadio en el que alojar a su futuro equipo. De hecho, el atractivo deportista ya ha recibido varias advertencias por parte de las autoridades deportivas, que le han recordado que sin un edificio que cumpla con todos los requisitos de seguridad pertinentes, no podrá seguir adelante con sus planes.

"Aunque David se está esforzando por conseguir nuevos socios que, si aceptaran, darían un gran impulso al proyecto, ninguno de ellos ha podido desarrollar aún un modelo de estadio con una accesibilidad adecuada y que se adapte a la normativa urbanística de la ciudad, dos condiciones que asegurarían el éxito de la iniciativa", explicó Don Garber, inspector de la MLS (Major League Soccer) al canal deportivo de televisión ESPN.

Una vez garantizada la adecuación del proyecto a las reglas impuestas por el ayuntamiento y por los responsables de la liga de fútbol norteamericana, la localización de dichas instalaciones deportivas se convertirá en el siguiente reto a abordar para David, ya que no le valdría con cualquier emplazamiento para erigir el futuro hogar de su equipo.

"Creemos que el mejor punto de la ciudad es el centro, de hecho seguimos interesados en edificar en esta zona. El estadio no puede alojarse fuera de la ciudad, así que los planes no saldrán adelante si el edificio no se construye aquí", añadió Garber.

