Cada integrante de One Direction ganó 10 millones de dólares en un año

Los integrantes de la banda One Direction -Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan- continuaron en 2013 con la buena racha que les acompaña desde su participación en 2010 en la edición británica del programa 'Factor X', habiendo obtenido el año pasado unos beneficios económicos de 78 millones de dólares, llevándose cada uno de ellos a casa un salario de 9,5 millones de dólares.

Estas cifras incluso podrían ser superiores, ya que los cálculos no tienen en cuenta lo obtenido en su reciente gira por Estados Unidos con 'Where We Are Tour'.

"Sus ganancias se han disparado durante los últimos 12 meses. Quién sabe qué ocurrirá el próximo año. No está mal teniendo en cuenta que acabaron en tercer lugar cuando estaban en 'Factor X'", reveló una fuente al periódico Daily Mirror.

A pesar de que la banda siempre ha gozado del reconocimiento del público, sus beneficios en 2012 no superaban los 29 millones de dólares, unos 3 millones de dólares por cabeza.

En los últimos dos años One Direction ha vendido más de 45 millones de discos y ha protagonizado tres giras mundiales.

Su fortuna es tal que a principios de esta semana se conoció que los chicos de One Direction encabezaban el ranking de la revista heat, constituido por los artistas británicos más ricos menores de 30 años , con una fortuna global de 123 millones de dólares.

