¡Buen amigo! David Hasselhoff es incapaz de ver el vídeo porno de Pamela Anderson

En 1995 el vídeo fue filtrado en Internet y distribuido oficialmente por la empresa Vivid Entertainment bajo el nombre de 'Pamela Anderson & Tommy Lee: Hardcore & Uncensored'.

"No [he visto el vídeo nunca]. ¡No! Porque la conocía. Sería como ver a mi hermana. No, no podría", confesó en el programa de Jenny McCarthy 'Dirty, Sexy, Funny', de la emisora SiriusXM.

A diferencia de Hasselhoff, a Jenny McCarthy -exmodelo de Playboy- le encantó ver el vídeo íntimo de Pamela y Tommy.

"Yo la conocía. ¡Y me encantó! Pero yo estoy loca, David", admitió.

Quien tampoco lo ha visto es la propia protagonista, Pamela, que ni llegó a sacar beneficio económico alguno de él.

"Nunca lo he visto o ganado dinero con él. Nos lo robaron", explicaba la actriz en el programa 'Watch What Happens Live'.