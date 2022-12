Bruce Jenner se operará para ser 100% mujer

El exdeportista Bruce Jenner ha revelado a su familia que se someterá a un cambio completo de sexo para convertirse en mujer y que planea hacerlo en un futuro cercano. Así de claro lo dejó en la primera parte del documental 'Keeping Up with the Kardashians: About Bruce' emitido este domingo al ser preguntado al respecto por su hijastra Kim Kardashian.

"Probablemente lo haré esta primavera", explicó Bruce.

"¿Has pedido ya hora?", preguntaba Kim. A lo que Bruce respondía con un "sí".

Kourtney, en otro momento vuelve a repetir: "¿Planeas dejar de ser Bruce en algún momento cercano?". Y Bruce respondía: "Sí, eso es posible, sí".

De nuevo Kourtney se dirigió a Bruce para decirle que tenía que poner al corriente de sus planes a sus hijos Kylie Jenner (17), Kendall (19), Brody (31), Casey (34), Brandon (33) y Burt (36).

"He hablado con todos mis hijos y os he contado a vosotros por lo que estoy atravesando. Creí que eso ya estaba entendido", señaló el ex atleta olímpico.

Kourtney preguntó entonces a su hermanastra Kendall si lo había entendido así y ella dijo: "No. Yo no sabía eso. Eso no lo dejaste tan claro".

Fue la propia Kourtney quien admitió que la familia sabía que Bruce se "travestía" en el pasado pero nunca les dijeron que iba a "someterse a una transición completa a mujer".

Llorando junto a Bruce, Kourtney admitía: "No me importa. Te apoyo. Siempre te he apoyado. Pero no creo que fuera justo que no nos lo dijeras, seguimos siendo tus niños".