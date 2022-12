Bruce Jenner se enfrenta a una demanda por homicidio involuntario

El ex atleta olímpico Bruce Jenner, se vio envuelto en un trágico accidente de tráfico el pasado mes de febrero en la Ruta Estatal de California, un incidente que se cobró la vida de Kim Howe. El coche del exmarido de Kris Jenner chocó con el de Howe provocando que el vehículo, un Lexus, se desplazara hasta el carril contrario, donde volvió a ser golpeado, esta vez mortalmente, por un Hummer. Ahora, los hijastros de Howe -que al parecer no tenían prácticamente ninguna relación con su madrastra- estarían dispuestos a tomar medidas legales contra Bruce, ya que no existiría ningún otro miembro familiar con derecho a ponerle una demanda por homicidio involuntario.

Según TMZ, un abogado que está trabajando para uno de los hijastros de Howe ha pedido a su cliente que busque todas las fotos y evidencias que pueda para demostrar que mantenía relación con la fallecida. Estas medidas las están pudiendo llevar a cabo porque la ley de California permite que los hijastros tengan derecho legal a poner demandas, incluso habiendo vivido separados de su padrastro o madrastra.

Publicidad

A pesar de que los dos hermanos están intentando demandar a Bruce por daños y perjuicios, no podrán heredar la propiedad de Howe, pues dejó estipulado que su herencia fuera a organizaciones de caridad; su herencia, de hecho, estipula que 55.000 dólares se repartan entre varias asociaciones de ayuda a los animales.

Bruce -que está en pleno proceso de transición de hombre a mujer- expresó desde un principio su desolación por el accidente.

"Mis más sinceras y profundas condolencias a los familiares y seres queridos [de Howe], y a todos aquellos que se vieron envueltos o heridos en este terrible accidente. Es una tragedia devastadora y no puedo ni imaginarme por lo que está pasando esta familia en este momento. Estoy rezando por ellos. Continuaré colaborando de todas las maneras posibles", declaraba a E! News.