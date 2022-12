Bruce Jenner rompe a llorar durante su entrevista más difícil

En la entrevista a Bruce Jenner que la cadena ABC News emitirá el próximo 24 de abril se podrá ver al ex atleta olímpico llorando mientras explica su decisión de convertirse en mujer y el impacto que ha tenido esto en su familia.

"En muchas ocasiones Bruce rompe a llorar mientras habla sobre su familia y su transición a mujer. Fue una entrevista difícil para Bruce", reveló una fuente a HollywoodLife.com.

Aunque para la estrella del reality show 'Keeping Up with the Kardashians' no fue tarea fácil mantener aquella conversación, la veterana presentadora Diane Sawyer supo cómo hacer para que Bruce abriera su corazón ante las cámaras.

"Diane es una de las mejores entrevistadoras de la televisión e hizo un trabajo genial, consiguiendo que Bruce se abriera emocionalmente. Cuando hagan las promos para el programa, los espectadores podrán ver un pequeño trozo de toda la emoción, pues las partes en las que llora [Bruce] también se usarán", añadió la fuente.

Personas cercanas al proyecto ya señalaron esta misma semana que durante el encuentro, Bruce (65 años) contará por qué ha esperado hasta ahora para cambiar de sexo y revelará el nuevo nombre que planea tener cuando termine el proceso.

"Bruce va a revelar todo el esfuerzo que le está suponiendo su transición y por qué tardó tanto en tomar la decisión. También contará cómo se lo ha tomado su familia y cuáles son las medidas que está llevando a cabo para completar el proceso. Además, revelará el nombre que usará cuando haya completado la transición", explicaba un informante a la misma publicación.