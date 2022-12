Bruce Jenner acepta la petición de divorcio de Kris Jenner

El exatleta olímpico Bruce Jenner ha presentado ante el juez una respuesta formal a la petición de divorcio de Kris Jenner, de la que se separó hace 11 meses tras 23 años de matrimonio, tan solo unas horas después de que su futura exmujer iniciara este lunes los trámites legales para finalizar de forma oficial su unión, según informa el portal Radar Online.

En su instancia, el padre de Kendall (18) y Kylie Jenner (17) solicita que tanto él como la matriarca del clan Kardashian compartan la custodia de la menor de sus dos hijas en común. Además, al igual que Kris, Bruce pide poder conservar el total de "sus joyas y efectos personales" así como todas las "ganancias y bienes acumulados desde la separación".

El aspecto económico de su ruptura no parece que vaya a suponer un motivo de disputa entre la pareja ya que Kris estaría completamente de acuerdo con la petición de Bruce de no pasarle una pensión, como ella misma ha dejado claro en su petición de divorcio al renunciar a cualquier tipo de manutención.

La televisiva pareja anunció que ya no estaban juntos el pasado mes de octubre, aunque según las fechas que figuran en los documentos presentados ante el juzgado llevaban separados desde el 1 de junio de 2013, una ruptura que no habría afectado a su relación de amistad.

"Estamos viviendo separados y somos mucho más felices de esta manera. Como siempre nuestra familia continuará siendo la prioridad número uno. Hemos concluido nuestro matrimonio, pero no es el fin de nuestra relación. Siempre querré a Bruce, pero ya no somos una pareja en el sentido estricto de la palabra", aseguraba Kris en su programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' después de hacer pública la separación.