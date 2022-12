Brooke Shields es la perfecta anfitriona

A la actriz Brooke Shields le encanta abrir las puertas de su bonito hogar -una casa de campo de los años veinte en Long Island que compró junto a su marido Chris Henchy en 2013 por 4.3 millones de dólares- a sus amigos, y hasta se ha convertido en toda una especialista en la preparación de cócteles, para deleite de sus invitados.

"Preparo un vodka súper refrescante con pepino, algo de limón y agave. Me encanta cuando estamos todos en el porche y mis amigos vienen en bicicleta con botellas de vino", aseguró a Better Homes and Gardens.

Y aunque Brooke y Chris pasan la mayor parte de su tiempo en la costa este del país, su casa -de seis dormitorios y con piscina- tiene una decoración inspirada ligeramente en Los Ángeles, donde la pareja también tiene una vivienda.

"Siempre me gusta darle un toque de glamour a lo Hollywood", continuó.

La casa de Brooke presenta una variada gama de mobiliario, desde muebles heredados de su madre, hasta hallazgos en mercadillos urbanos o piezas clásicas obtenidas en subastas.

"Decidí que podía utilizar algunas de las piezas de mi madre y conseguir el estilo que quería. Solo necesitaban unos retoques. Adoro los mercados, los mercadillos y las subastas. Puedo imaginar la transformación de cualquier cosa".

La casa de Brooke y Chris -padres de Rowan (12) y Grier (9)- en Los Ángeles cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, y la habrían alquilado a los ahora divorciados Ben Affleck y Jennifer Garner por 30.000 dólares mensuales.