Brody Jenner no asistirá a la boda de su hermanastra Kim Kardashian

Pese a tener la oportunidad de acudir este fin de semana a la que sin duda será una de las bodas más comentadas del año, la estrella televisiva Brody Jenner ha dejado plantada a su hermanastra Kim Kardashian en su gran día con el rapero Kanye West, ya que no tiene pensado viajar con el resto de su familia a París.

Según la publicación US Magazine, el joven no quiere acudir al enlace sin su novia Kaitlynn Carter, con quien mantiene una relación desde hace siete meses, un noviazgo al parecer no lo suficientemente largo como para valerle a la modelo una invitación a la esperada unión entre los dos enamorados.

Sin embargo, el resto del clan Jenner-Kardashian sí que estará presente para apoyar a Kim en su gran día, incluyendo al hermano de Brody, Brandon, que asistirá acompañado de su mujer. De hecho será el padre de ambos, Bruce Jenner, el encargado de conducir a Kim hasta el altar, haciendo gala de la buena relación que aún mantiene con sus hijastras pese a haberse separado de su madre, Kris Jenner, el pasado mes de octubre.

Mientras tanto, la gran protagonista tiene toda su atención puesta en la organización del fastuoso evento, que ha tenido como principal fuente de inspiración el romántico enlace que protagonizaron el príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge en su momento, hasta el punto de que Kim estaría considerando la posibilidad de lucir una corona para parecer toda una "princesa inglesa".

"Kim se quedó muy impresionada con las imágenes de la boda real y quiere recrearlas. Es nuestra gran oportunidad para demostrar que somos una familia con clase. Kim podría llevar incluso una corona o una tiara hechas con diamantes auténticos, parecería toda una princesa inglesa. Es lógico, porque ella y Kanye son como nuestro príncipe Guillermo y Catalina", explicaba recientemente la tía de las tres hermanas Kardashian, Karen Houghton, al periódico The Sun.