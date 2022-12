Brody Jenner niega tener problemas con Kim Kardashian por no haber asistido a su boda

A pesar de que se escribió mucho sobre la no asistencia de Brody Jenner a la boda de su hermanastra Kim Kardashian con Kanye West, llegándose a decir incluso que no quiso ir porque su novia Kaitlynn Carter no había sido invitada, el guapo televisivo ha reconocido ahora que nada tuvo eso que ver con su ausencia, sino que fueron sus compromisos profesionales los que le llevaron a no acudir.

"Realmente tenía mucho trabajo y aquello estaba muy lejos. Pero lo hablamos. Fue muy sencillo. Cuando recibí la invitación le dije que no podía ir pero que le deseaba lo mejor y que la quería. A Kim le pareció bien. Por lo que si por ella está todo bien, ¿por qué no lo está para el resto?", contó en el podcast 'The Brody Jenner & Dr Mike Dow'.

La relación de Brody con sus hermanos no se puede decir que sea muy común, y no solo por no asistir al enlace de Kim, sino porque recientemente se conoció que él solía salir con la que ahora es mujer de su hermano Brandon, Leah, quien hace poco recordaba en el mismo podcast cómo nació su historia de amor. "Nos conocemos desde que teníamos 11 años. Yo tenía 11 años y él [Brandon] 13. Comenzamos tocando música en el instituto juntos. Yo tenía novio y él novia. Y un día, cuando yo ya no tenía pareja y él tampoco, se me acercó y me dijo que estaba enamorado de mí desde que yo tenía 11 años".

"El novio por ese entonces era yo", dijo Brody. "Eso es lo que hace todo esto tan extraño", apostilló.

Tras negarlo en un principio, Leah terminó admitiendo que solo se trataba de una inocente relación de amistad en la que ni siquiera llegaron a besarse.