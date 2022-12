Britney Spears 'perdió los papeles' cuando conoció a Brad Pitt

Podrá ser una de las estrellas más grandes del planeta, pero cuando se pone delante de ella uno de sus ídolos, Britney Spears no tiene reparos en mostrarse como una chica espontánea, como ocurrió cuando vio a Brad Pitt en una gala de premios hace ya 10 años.

"Cuando más me he dejado llevar al ver una estrella ha sido con Brad Pitt. Lo vi hace 10 años en los Teen Choice Awards. [Él] llevaba el pelo muy largo. Casi muero. ¡Corrí! Yo llevaba tacones ¡y corrí detrás de él! Como una idiota. Le dije que era su mayor fan. Fue como si hubiera perdido el juicio durante un segundo. Fue lo menos cool que puedas imaginar. Ha sido probablemente uno de mis momentos menos cool. Pero es que él es tan sexy", recordaba Britney en el programa 'The Kyle and Jackie O Show' de la emisora australiana KIIS 1065.

Tras el numerito, Britney está convencida de que si volvieran a coincidir ambos en un mismo sitio ahora él la evitaría, pero en aquel momento se comportó como todo un paciente caballero atendiendo todas sus peticiones.

"Fue muy amable, aunque probablemente [ahora] me esquivaría, pero conseguí una foto y un autógrafo. Actué como una niña de cuatro años", añadió la cantante.