Britney Spears encuentra refugio en el estudio de grabación

Aunque ha reconocido en varias ocasiones la gran devoción que siente por su vida encima de los escenarios, es en el estudio de grabación donde la cantante Britney Spears consigue explotar al máximo sus dotes artísticas.



"Donde más segura me siento es en el estudio de grabación. Y esa seguridad la consigo transmitir en mi música. Ahora lo noto más que nunca. Es el lugar donde me siento más cómoda y donde escribo mis canciones más personales", admitió la estrella del pop al periódico The Sunday Telegraph.



A pesar de que su último disco 'Britney Jean' es un trabajo cargado de sentimentalismo relacionado con los desencuentros de su vida amorosa, la intérprete espera que sus seguidores lo interpreten como un mensaje de ánimo ante las adversidades que presenta la vida.



"En mi vida siempre he tratado de perseguir mis sueños, y creo que mi experiencia puede inspirar a las personas, sobre todo a mis seguidores. Quería hacer un álbum que transmitiera toda la energía positiva que tengo para poder así ayudar a todo el mundo", afirmó Britney al mismo medio.



Además de apoyarse en la elaboración de su nuevo disco para evadirse de la mediática ruptura que protagonizó con Jason Trawick el pasado enero -ahora la cantante disfruta de un apasionado romance con el abogado David Lucado-, el tiempo también jugó un papel fundamental para curar las heridas de su ya olvidada relación sentimental.



"Al final, el amor por una persona desaparece pero nunca llegas a olvidarla por completo. Gracias a Dios, el tiempo se convierte en tu mejor aliado y te ayuda a curar las heridas", aseveró.