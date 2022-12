Bradley Cooper se puso 'muy nervioso' ante su primer beso en pantalla

El actor Bradley Cooper ha dejado grabado en su memoria dos momentos claves de la primera audición a la que se presentó cuando tenía 25 años.

"Mi primera prueba de pantalla fue para 'All My Children' o 'One Life To Live' o como sea que se llamara esa telenovela de Kelly Ripa. Quién sabe siquiera qué intentaron hacer conmigo... Lo que mejor recuerdo es que me alisaron el pelo. Tenía 25 años. Mi escena consistía en besar a una chica. ¡Dios, estaba muy nervioso!", explicó el intérprete al periódico New York Post.

Después de aquella primera vez, Bradley ha tenido la oportunidad de besar a algunas de las mujeres más atractivas del mundo tanto en la gran pantalla -donde ha sido pareja de Jennifer Lawrence o Amy Adams- como en la vida real, ya que en la actualidad mantiene una relación sentimental con la modelo rusa Irina Shayk, con quien se mostró muy cariñosa en la pasada gala del Met.

"Bradley está colado [por Irina], y lleva así unas semanas. Adora a Irina y ha estado hablando de ella a sus amigas Sienna Miller y Madonna en la gala del Met. Fueron muy cuidadosos no posando en la alfombra roja juntos, pero aunque llegaron y se fueron por separado asistieron oficialmente como pareja", aseguraba una fuente a la revista Grazia.