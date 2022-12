Bradley Cooper no entiende que la gente se sorprenda al verle en el metro

Por muchos taxis que se pueda pagar, Bradley Cooper prefiere ir en metro. El actor considera que en una ciudad como Nueva York es la mejor manera de moverse y cree que no debería llamar la atención que un actor famoso utilice este medio de transporte.

"Yo no me veo a mí mismo como una estrella de cine. Siento que soy capaz de vivir una vida muy normal. Y me parece increíble que usar el metro se vea como una señal de ser normal. Para mí es señal de usar la lógica. Es la mejor forma de trasladarse por la ciudad", contó el actor al periódico Daily Mail.

Tan arraigado tiene el hábito, que Cooper afirma usar el metro en otras ciudades en las que se asienta para trabajar en algún proyecto. De hecho, ya sabe que será el medio de transporte que utilice en Londres cuando comience su trabajo el próximo 19 de mayo en la obra de teatro 'El hombre elefante' -donde actualmente interpreta al protagonista, John Merrick, en Broadway-, producción que le mantendrá en la capital inglesa hasta el 8 de agosto y que reconoce acometer sin ningún interés financiero.

"No se trata de hacer dinero. No hago esta obra por dinero. Simplemente le traigo a casa, a Londres", explicó.

Los compañeros de Cooper en la obra, Patricia Clarkson (Sra. Kendal) y Alessandro Nivola (Dr. Frederick Treves) estarán también en la obra del West End, lo que entusiasma al actor de Hollywood.

"Nunca pensamos que tendríamos el privilegio de llevar esta obra a Broadway, y mucho menos a Londres. Estoy honrado de que Alessandro, Patricia, el resto de la compañía y yo tengamos la oportunidad de continuar contando su historia", concluyó.