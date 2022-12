Bradley Cooper anima a sus fans a ser donantes de médula ósea

El actor Bradley Cooper quedó impresionado por el llamamiento de Anthony Michaels (24), quien tras haber vencido al cáncer tres veces desde que fuera diagnosticado en 2011, necesita un trasplante de médula ósea para seguir con vida. Tanto conmovió al intérprete la situación del joven, que decidió colaborar en la búsqueda de posibles donantes.

"Anthony tiene el don de la positividad y la gratitud. Entiende la importancia de la vida que otros tendemos a olvidar a diario. Pero creo que él ha sido así toda su vida, no solo cuando le acechó esta horrible enfermedad. Anthony no ha encontrado todavía a nadie que sea compatible con él, y es un simple test. Pienso que cuando no es algo que te toca personalmente, uno tiende a no hacer nada. Pero apuesto que a cualquiera que lea la historia de Anthony le importará de inmediato", aseguró el actor a People.

Publicidad

El padre de Bradley (40) murió hace cuatro años de cáncer, por lo que para el actor quedarse cruzado de brazos no era una opción posible.

"Anthony tiene un amor sincero por cada momento que está vivo y encuentro eso especialmente doloroso porque sufre una enfermedad terminal", añade el emocionado actor.

Por su parte, Anthony ha quedado impresionado con la actitud tan generosa de Bradley.

"Es un hombre muy humilde y con el que hablar era algo muy fácil. No pensaba que iba a interesarse tanto, por lo que fue una sorpresa".

Publicidad

Por Bang ShowBiz