Brad Pitt y Angelina Jolie se mudan a una lujosa mansión australiana

A la mediática pareja hollywoodiense parece no bastarle con las exclusivas propiedades que atesoran en lugares tan bucólicos como la Riviera Francesa o la idílica costa de Malibú, por lo que Brad Pitt y Angelina Jolie han preferido desembolsar una cantidad cercana a los 37000 dólares (27000 euros) para disfrutar de unas placenteras vacaciones a las afueras de Sídney (Australia), donde se quedarán el resto del año acompañados de sus seis hijos.

La propiedad que se convertirá en su nuevo hogar no es desconocida para otras celebridades del mundo del celuloide, ya que fue utilizada hace pocos meses por el actor Will Smith y su familia. Equipada con 12 dormitorios, una pista de tenis privada, una piscina de grandes dimensiones, gimnasio y una sala privada de cine; el inmueble parece estar dotado de todo lo necesario para que la extensa prole de Brad y Angelina no viva ni un solo minuto de aburrimiento, tal y como les ocurriera a Jaden y Willow Smith cuando residieron en la codiciada vivienda.

A pesar del secretismo con el que los dos actores tratan de gestionar su plano más íntimo, la agente inmobiliaria encargada de alquilarles la mansión ha desvelado algunos detalles que explican por qué Brad y Angelina se han decantado por tan sofisticada vivienda para atravesar los últimos tres meses del año.

"Es sin duda una de las propiedades mejor valoradas de toda la ciudad de Sídney, una vivienda muy amplia de más de 4000 metros cuadrados que les dará la oportunidad de evadirse del mundo exterior cuando quieran. Todo forma parte de los planes profesionales que Angelina quiere llevar a cabo en Australia, país donde empezará a filmar su última película como directora", publica el diario británico Daily Mirror citando a la experta inmobiliaria Julie Rogers.

Por: Bang Showbiz