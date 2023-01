Boy George: 'Destrocé mi vida pero pude superarlo al darme cuenta de lo afortunado que era'

El líder de 'Culture Club', Boy George, tuvo que hacer frente a su adicción a las drogas y pasar tiempo en la cárcel, pero logró superar esos malos momentos y darse cuenta de lo afortunado que era.

"Supongo que lo mejor que puedo decir sobre lo que me pasó es que destrocé mi vida enormemente y pasé por un punto de inflexión en el que me di cuenta de la suerte que tenía por hacer lo que hago y por la vida que tengo. Así que decidí hacer lo mejor posible lo de ser Boy George", cuenta al periódico británico The Times.

El cantante de 54 años -cuyo nombre real es George Alan O'Dowd- se está preparando para ser uno de los coaches en la edición británica del concurso de talentos 'La Voz', pero insiste en que siempre será cantante y está contento de que su música le pueda abrir otras puertas.

"Tengo un amigo que siempre bromea diciendo: 'No me voy a ir a un sitio más pequeño. Voy a comprarme una casa más grande'. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué querrías ir a menos? Creo que si miras estas cosas con perspectiva, puedes divertirte con ello. Siempre seré cantante. Pero si tienes que mirar una carrera como si fuera un gráfico circular, sabes que todas las partes se alimentan entre sí. Así que esa anticuada idea de que si sales en televisión venderás un montón de discos es algo ingenua. La gente no compra discos como lo solíamos hacer; son tarjetas de visita creativas".