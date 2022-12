Boy George celebra seis años sin probar el alcohol

Ya no queda ni rastro de aquel Boy George que ofrecía un sinfín de titulares por los devastadores efectos de su extinta adicción a la bebida y a la heroína, una dramática época que el artista británico ha guardado para siempre en el baúl de los recuerdos gracias a la "seguridad" en sí mismo que le proporciona su renovado estado de salud.

"Jamás volvería a sacrificar todo lo que he conseguido por una copa o por una de esas inyecciones que llegó a arruinar mi vida. Hace poco cumplí seis años desde que superé para siempre esa nociva relación que tenía con las drogas, y estar sobrio me ha dado una nueva perspectiva sobre la vida que me ayuda a afrontar los desafíos con mucha más seguridad en mí mismo, y desde luego con mejor salud", aseguró el carismático intérprete a la revista People.

Publicidad

Una de las grandes satisfacciones que se derivan de este nuevo capítulo de su vida no solo tiene que ver con la buena acogida que ha recibido su último disco, 'This Is What I Do' -su primer álbum de estudio en casi cuatro años- desde su estreno a finales de 2013, sino que está más relacionada con el hecho de que la prensa de su país parece haber desterrado su oscuro pasado para centrarse en hablar de su faceta artística.

"Tengo la impresión de que empiezo de nuevo, de que soy un novato en la escena musical, y por eso creo que la gente está más interesada estos días en lo que tengo que ofrecer como artista. Quizá la vida que llevo ahora es demasiado tranquila y aburrida para los medios, pero la verdad es que me siento mucho más cómodo cuando mi ámbito más íntimo permanece en un segundo plano. Creo que este disco me ha resultado muy útil para cambiar la percepción de la opinión pública", reflexionó.

Entre sus ilusionantes proyectos de futuro, Boy George (52 años) también destaca sus planes de resucitar el grupo que le lanzó al estrellato hace 30 años, Culture Club, y de escribir nuevas canciones que le permitan hacer que la banda vuelva a ser tan relevante como en sus años de gloria musical.

"Estamos todos muy emocionados por el trabajo que estamos haciendo estos días, componiendo nuevas letras y melodías que gustarán tanto a los fans tradicionales como al público más joven. Ya no somos los mismos chicos alocados de los años 80, pero estoy seguro de que podemos seguir sonando frescos, eclécticos y actuales", apuntó.