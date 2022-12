Boris Izaguirre: 'Los españoles están fascinados conmigo, abro la boca y ya están riéndose'

Aunque no pueda evitar sentirse intimidado ante la idea de compartir la pequeña pantalla con artistas de la talla de Luis Fonsi en el nuevo concurso 'Yo soy el artista' de la cadena Telemundo, donde es jurado, Boris Izaguirre no piensa dejarse amedrentar simplemente por no poseer la misma fama que sus compañeros. Así que no ha dudado en echar mano de la buena reputación que le otorga el haber sido uno de los pocos artistas latinos capaces de triunfar en España, un aura cosmopolita ante la que ya ha caído rendido todo el equipo del programa.

"En mi caso, hay un nivel de exigencia y también de fascinación. La combinación de venezolano con éxito en España llama la atención. Porque no siempre España es tan simpática con los latinoamericanos como lo ha sido conmigo. Ellos están fascinados conmigo, abro la boca y ya están riéndose", declaró Boris al periódico venezolano El Nacional.

Pero su larga carrera televisiva al otro lado del océano no le sirvió de mucho al venezolano la hora de conseguir su puesto de jurado ya que tuvo que presentarse a una serie de audiciones, un tedioso proceso para el que se preparó a conciencia con el objetivo de conseguir entrar por la puerta grande en el mundo del espectáculo de Miami.

"Me preparé a fondo. La gente de Telemundo conocía mi trabajo en España. Además, me habían visto las veces que había venido antes a Miami a participar en programas, pero no era el momento adecuado de incluirme en ningún show. Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado, el televidente latino también. Se ha vuelto más exigente y yo podría gustar mucho en este momento", aseguró.

Una vez conseguido el trabajo de sus sueños, la estrella televisiva no está dispuesto a permitir que menudencias como que su caravana sea más pequeña que la de la cantante Lucero o el portorriqueño Luis Fonsi -sus compañeros de jurado junto a Mario Quintero y Olga Tañón- empañen esta experiencia, sobre todo porque es consciente de que ambos son "mucho más estrellas" que él mismo.

"Lucero es una gran profesional. Todo lo pregunta, lo analiza, lo ensaya y por eso el resultado es impecable. Me ha fascinado cómo se mueve, cómo se ve, las frases que dice. Mario Quintero es un músico muy importante en Estados Unidos, exponente de la música norteña. Serio y perfeccionista. Olga Tañón es pura música y Luis Fonsi es un músico académico, compositor. Ambos son dos personas muy importantes en esta industria", concluyó.