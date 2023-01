Bono estaría ciego si no hubiera tratado su glaucoma

El líder de U2, Bono, ha reconocido que estar siguiendo un tratamiento para su glaucoma durante los últimos 20 años ha evitado que se quedara ciego. Por eso ha lanzado una colección de gafas de sol en colaboración con Revo y la organización no gubernamental Brien Holden Vision Institute, cuyas ganancias por cada par vendido serán donadas a la campaña Buy Vision, Give Sight para prevenir las enfermedades de la vista.

"He estado lidiando con el glaucoma durante veinte años. Ayer me dijeron que sin el tratamiento que estoy recibiendo me habría quedado ciego", contó en un vídeo en el que promociona la colaboración.

La campaña aspira a reunir 10 millones de dólares en los próximos cinco años gracias a los 10 dólares donados a la causa por cada par de gafas Revo vendidas, tanto de la línea de Bono como de las otras colecciones de la marca.

El artista irlandés había contado anteriormente que lleva sus gafas de sol -que se han convertido en su seña de identidad- para aliviar los síntomas de la enfermedad, que supone el aumento de la presión intraocular, que puede dañar el nervio óptico y llevar a la ceguera si no es tratada.

"He tenido glaucoma estos últimos veinte años. Estoy sometido a buenos tratamientos y voy a estar bien. No vayáis a exagerar este tema y a decir ahora: 'Oh, pobre viejo y ciego Bono'", explicaba el músico en 'The Graham Norton Show' de la BBC el año pasado.