Bono dedica una canción a la memoria de su madre en su nuevo disco

El líder de la banda U2, Bono, ha querido aprovechar el último álbum del grupo -'Songs of the Innocence'- para rendir tributo a su madre Iris, fallecida a causa de un aneurisma cerebral tras el entierro de su padre cuando el cantante tenía 14 años. Sin embargo, la experiencia de escribir una canción en su memoria supuso un trance muy "intenso" porque no quería olvidarse de plasmar ningún detalle ni ninguna sensación.

"Fue un verdadero desafío porque no quería guardarme nada para mí. Así que acabé haciendo una canción sobre... ¡me da mucha vergüenza! Pero sí, compuse una canción sobre mi madre. No dejaba de pensar: '¿De verdad vas a hacer algo así?'. Es algo complicado: mi madre murió desplomada sobre la tumba de su padre hace 40 años. Y lo único que yo he podido hacer es escribirle una canción de amor. Es muy intenso", explicó a la revista Q.

Este tema no es el único en el que Bono ha plasmado aspectos de su vida personal, ya que 'Songs of the Innocence' cubre otros episodios de su juventud que supusieron cambios, aprendizajes y experiencias relevantes en su vida.

"Decidimos ir por un camino complicado. Nos preguntamos a nosotros mismos: '¿Estás preparado para escribir sobre la calle donde creciste y las amistades que te ayudaron a superar los problemas? ¿Estás preparado para escribir sobre cómo fue ver a los Ramones y cuándo descubriste que querías estar en una banda? ¿Y recuerdas cómo cambiaste mental y espiritualmente después de ver a The Clash?'", reveló.