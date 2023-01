Bono confiesa que la letra de 'Where the Streets Have No Name' era un boceto

Teniendo en cuenta que este año se cumplen tres décadas desde la publicación del trabajo discográfico más aclamado de U2, 'The Joshua Tree' (1987), una efeméride que ha llevado a la banda a recorrer una vez más el mundo para recrear en directo los temas de tan icónico álbum, el cantante Bono no ha dudado en aprovechar un aniversario tan especial para revelar alguna que otra curiosidad sobre tan magna obra.

La más impactante de todas ellas, como se desprende de la entrevista que Bono y The Edge -guitarrista de la formación- han concedido a la emisora BBC Radio 1 tiene como protagonista a uno de los sencillos más destacados del disco, 'Where the Streets Have No Name', ya que el vocalista y líder de la banda no ha dudado en afirmar que su letra está "incompleta".

Publicidad

"Musicalmente es genial y la banda se merece todo el crédito por ello, pero la verdad es que en el plano lírico no deja de ser un boceto, estaba incompleta y mi idea era volver sobre ella más tarde para darle varios retoques. La mitad de la letra es algo evocativa, ya que cuando hablamos de ir a un lugar, a ese lugar [donde las calles no tienen nombre, como reza el verso] de la imaginación y del alma, nos referíamos a la necesidad de escapar de la realidad", ha confesado el cantante al citado medio.

Por su parte, David Evans -el verdadero nombre de The Edge- está convencido de que su compañero de banda es excesivamente exigente en lo relativo a sus dotes como compositor. Haciendo gala de su tradicional discreción y de su gusto por la economía del lenguaje, el célebre guitarrista ha dejado bien claro, por otro lado, que no siempre coincide con Bono a la hora de valorar su extenso legado musical.

"A mí me encanta la canción, qué quieres que te diga. No estoy de acuerdo con Bono. Es demasiado duro consigo mismo", ha explicado de forma concisa.

Una percepción similar sobre el impacto de los versos de 'Where the Streets Have No Name" es la que tiene otro de sus principales responsables, el reputado productor Brian Eno, quien además de echar mano de sus teclados y sintetizadores para aportar esa atmósfera lúgubre que presenta la canción, fue el encargado de convencer a Bono de que dejara la letra tal y como estaba.

Publicidad

"Brian me dijo: 'Esos pensamientos incompletos son muy generosos, porque le dan a la persona que los escucha la oportunidad de completarlos e interpretarlos a su manera'. Gracias a esas palabras me di cuenta de que como compositor, es mucho más importante implicar a tu interlocutor a través de la evocación", reflexionó Bono en la entrevista.

Por: Bang Showbiz