Bono alaba a los hermanos Gallagher pese a los insultos que recibió de Liam

El cantante Bono no tiene intención alguna de iniciar una guerra dialéctica con el también roquero Liam Gallagher después de que este se refiriera a la banda irlandesa como una "panda de capullos" que hacían música para las élites.

Tanto es así, que en lugar de alimentar la innecesaria polémica iniciada hace unos días por el que fuera vocalista de Oasis, el intérprete ha preferido aprovechar su más reciente entrevista para rendir homenaje a los dos hermanos Gallagher por el notable legado que ambos han dejado como principales exponentes del brit pop.

"Solo puedo decir que los dos son increíbles, los dos son Oasis y tanto Noel como Liam son unos fuera de serie", ha expresado Bono a su paso por la emisora británica Absolute Radio haciendo gala de su tono más pacífico y conciliador.

Eso sí, el veterano músico tampoco ha podido resistirse a la idea de lanzar algún que otro comentario jocoso a la hora de abordar la histórica rivalidad que define desde hace décadas la relación diaria entre Noel y Liam, dejando claro que no alberga demasiadas esperanzas de cara a una posible y pronta reconciliación entre ellos.

"Creo que existen más probabilidades de solucionar el conflicto de Oriente Próximo que de conseguir que los hermanos Gallagher hagan las paces. Sería complicado mediar en una situación así, pero con todo he de decir que los dos son geniales".

Teniendo en cuenta que Noel Gallagher ha venido ejerciendo de ilustre telonero en los últimos conciertos de la gira mundial de U2, que les ha servido para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento de su disco más aclamado, 'The Joshua Tree', no resulta sorprendente que Bono le haya dedicado al guitarrista algunos elogios adicionales de los que no se ha podido beneficiar Liam.

"Noel es una fuerza extraordinaria de la naturaleza y tiene un talento descomunal, aunque a veces no nos acordemos por culpa de su discreción. Está claro que es uno de los más grandes de la historia, en la línea de Brian Wilson, Paul McCartney y Ray Davies. Y encima es un tipo muy divertido, que da gusto tener a tu alrededor. Tiene un carácter muy irlandés, a decir verdad, suele meterse en los mismos problemas en los que nos metíamos nosotros en su momento", ha bromeado en la misma entrevista.