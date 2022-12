Bobby Brown pide perdón a sus fans por estar 'en otro lugar' durante un concierto

El cantante Bobby Brown actuó el pasado sábado antes del concierto del grupo Mint Condition en el Wolf Creek Amphitheater de Atlanta, Georgia. Pero a pesar de estar "feliz" en el escenario, Bobby tuvo que parar la actuación en varias ocasiones, en parte debido a los sudores constantes que manifestó durante su corta aparición, un claro reflejo de su verdadero estado, pendiente en todo momento de su hija Bobbi Kristina, quien se debate entre la vida y la muerte después de que fuera encontrada el pasado 31 de enero inconsciente en la bañera de su casa.

"Lo siento por estar en otro lugar esta noche. Aquí me tenéis sudando y bailando. Estoy muy feliz de poder estar aquí", dijo el artista al público.

Aun así su actuación fue un éxito, ya que al público no pareció importarle las interrupciones.

"A los fans les encantó. Bobby interpretó los clásicos grabados con [el grupo] New Edition y recuperó algunos de sus pasos de baile característicos, aunque tuvo que parar varias veces durante los 30 minutos que estuvo en el escenario", contó uno de los asistentes a la revista Us Weekly.

Johnny Gill uno de sus compañeros en New Edition, reconoció recientemente que el estado mental de Bobby ahora mismo "no es bueno" debido a la situación de su hija.

"¿Cómo está su estado mental? No es bueno, no es bueno. Hablamos ayer. No desearía esto ni a mi peor enemigo. No es ningún secreto que Bobby y Bobbi Kris han estado distanciados durante un tiempo. Pero hace algunos años, el Día del Padre, ella le llamó y él se puso eufórico por el hecho de que ella se hubiera puesto en contacto. A partir de ese momento ambos comenzaron a reconstruir su relación", explicaba el músico en el programa 'Entertainment Tonight'.