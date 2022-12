Blake Lively se inspira en su madre para dar nombre a su nueva web

Para la actriz Blake Lively, su madre la modelo Elaine Lively siempre ha sido una de las grandes inspiraciones que ha tenido a lo largo de su vida, por eso, cuando este verano inauguró su sitio web sobre estilos de vida no dudó en llamarlo 'Preserve' en honor a su madre.

"Siempre he apreciado la magnitud de la imaginación de mi madre. Siempre supo ver la belleza que tenían las cosas rotas y por eso las conservaba. De ahí que siempre me haya apasionado crear arte a partir de una comida o con las cosas que hay en casa. La moda siempre ha sido una gran parte de la vida de mi madre. Solía hacernos la ropa y crear cosas de la nada. A la hora de nombrar la web sabía lo que quería hacer, pero no se me ocurrió un buen nombre que describiera el trabajo que iba a desarrollar en ella. Pensé en nombres relacionados con planificación de fiestas, diseño de interiores o moda, pero era todo demasiado específico, muy limitado. Hace tiempo que supe que en cuanto terminase con 'Gossip Girl' quería poner en marcha este proyecto. Esta es mi compañía. Es mi bebé", señaló a Entrepreneur.com.

La mujer del actor Ryan Reynolds, quien puso en marcha el portal a principios de este verano, está trabajando muy duro para sacar adelante su último proyecto, más incluso de lo que ella esperaba.

"Consume más tiempo del que yo esperaba. Estoy en todo. Soy la directora creativa, pero también soy la directora general e incluso en ocasiones también hago de asistente de producción. Durante las sesiones de fotos voy a buscar agua para las modelos; superviso el estilo de las fotografías, ayudo a los fotógrafos y aporto nuevas ideas. Trato con la prensa y reviso los presupuestos y las recogidas de fondos. También estoy aprendiendo a subir a la web nuevos productos y a añadir nuevo contenido", explicó.