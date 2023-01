Blake Lively obligó a Ryan Reynolds a meter tartas de contrabando en EE.UU.

Está claro que Ryan Reynolds siente adoración por su mujer Blake Lively, ya que de otro modo no se entiende que hubiera aceptado colar por la aduana canadiense un cargamento de tartas de manzana con la intención de llevárselas a su casa en Estados Unidos; a sabiendas de que la ley prohíbe explícitamente meter en Estados Unidos frutas y verduras, y se espera que los viajeros declaren los productos prohibidos, arriesgándose de lo contrario a recibir multas de hasta 10.000 dólares.

"A mi mujer le gusta la comida y adora las tartas de manzana que hacen en Vancouver, donde crecí, así que compramos un montón justo antes de volver a Estados Unidos", contó el actor en el programa 'The Graham Norton Show'.

Publicidad

La actriz incluso hizo practicar a su esposo su "cara de póker" con antelación.

"El guardia supo que algo pasaba porque mi cara de póker era la peor que puedas imaginar. Así que me dijo: '¿Recuerdas que en tu película 'Just Friends' al final cantas 'Lo Juro'?'. Y yo le respondí: 'Sí'. Y me dijo: 'Adelante'. Me decía cualquier cosa ¡y la hacía! Canté esa canción con el mejor falsete que pude, y al final iba hacia el siguiente punto de aduana comiendo tarta".