Blake Fielder-Civil: 'Amy Winehouse no quería divorciarse, fue su padre quien firmó los papeles'

Blake Fielder-Civil, exmarido de Amy Winehouse, afirma que la cantante nunca quiso concluir su matrimonio y que fue su padre, Mitch Winehouse, quien falsificó su firma en los papeles de divorcio.

"Existía una insistencia atroz por parte de su familia y amigos para que firmara los papeles. Hablamos por teléfono y ella no quería el divorcio. Pero una semana después los papeles estaban delante de mí y era evidente que no se trataba de su firma. Pero yo estaba tan ansioso por acabar con todo y demostrar que no me interesaba el dinero de Amy, como decía su familia, que firmé", relató Blake al periódico The Sun.

Publicidad

Tras el divorcio Amy continuó manteniendo el contacto con Blake hasta una semana antes de su muerte en 2011, e incluso habría llegado a escribir una canción titulada 'Not A Penny' ['Ni un centavo'], dedicada a él tras enterarse de que su exmarido no había recibido ninguna compensación económica por acceder a concluir su matrimonio.

"No creo que Amy se diese cuenta de que nos habíamos divorciado hasta pasados varios meses. La primera vez que hablamos sobre el tema fue cuando escribió una canción titulada 'Not A Penny' sobre la primera vez que habló con su padre tras el divorcio y le preguntó cuánto dinero me había llevado yo. Y Mitch le dijo: 'Ni un centavo'. Ella estaba encantada porque era la prueba que necesitaba para ver que yo no estaba detrás de su dinero", añadió Blake.