Björk: 'Todavía hay esperanza para la humanidad'

A pesar de estar inmensamente preocupada por la relación de la sociedad actual con la naturaleza, la extravagante cantante Björk cree que todavía hay esperanza para la humanidad incluso después de vivir un "apocalipsis" en toda regla.

"Las teorías del autor Timothy Morton son muy interesantes. Su punto de vista es que el apocalipsis ya ha sucedido y ahora estamos viviendo las consecuencias del mismo, así que todavía hay esperanza para nosotros. Y estoy muy de acuerdo con él. Así que hagamos algo al respecto. Una de las soluciones sería cambiar la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y con la naturaleza. Todavía hay una solución", aseguró la intérprete a la revista Time Out.

Pero la actitud optimista de Björk no se extiende a su país natal, Islandia, a la que vaticina un futuro nefasto si se llevan a cabo los planes hidráulicos del gobierno.

"Ahora mismo mi corazón está muy preocupado por Islandia. El gobierno ha decidido construir presas a lo largo de todas las Tierras Altas , así que el área virgen más grande de toda Europa va a desaparecer en cuestión de tres o cuatro años", se lamentó.

Con tantas preocupaciones en mente, la cantante no invierte demasiado tiempo en pensar acerca de los cambios provocados en su voz por la operación de las cuerdas vocales a la que se sometió en noviembre de 2012, que para su sorpresa ha afectado positivamente a su registro musical.

"Desde la operación puedo alcanzar algunas de las notas agudas con mayor facilidad, pero también tengo algunas notas graves que no podía alcanzar antes. Todavía no las he utilizado. Pero me gustaría hacer un disco solo con ellas", reveló.