Big Sean rompió su relación con Ariana Grande porque 'era muy inmadura'

El rapero Big Sean habría sido el responsable de poner fin a su relación con Ariana Grande tras ocho meses juntos debido a la "inmadurez" de la cantante.

"Sean afirma que fue él quien rompió la relación porque ella era muy inmadura", explicó una fuente al portal TMZ.

De hecho, Sean parece estar convencido de que su ya exnovia quiso vengarse de él por abandonarla protagonizando su comentado abrazo con el cantante Justin Bieber mientras ambos interpretaban un dueto en el estadio The Forum, en Inglewood, California, a principios de este mes, un gesto poco elegante que no habría hecho más que confirmar la opinión del rapero sobre ella.

Otra de las acciones de la joven estrella del pop que tampoco habrían gustado a su ya exnovio se produjo mientras aún eran pareja, cuando Ariana decidió no acudir a una actuación que Sean ofreció el pasado mes de febrero en The House of Blues, en West Hollywood -en la que sí estuvieron presentes Jennifer Lopez, Jay Z y Justin Bieber entre otros muchos- porque debía "empezar a prepararse" para la ceremonia de los Grammy que se celebraba al día siguiente.

Por su parte, Ariana ha asegurado a través de las redes sociales que se encuentra "bien" tras su desengaño amoroso.

"Os quiero muchísimo, chicos. De verdad, sois unos ángeles. Aprecio mucho vuestro amor y vuestra preocupación. Estoy bien, os lo prometo", escribió en su cuenta de Twitter.

El hermano de la cantante, Frankie Grande, ya ha vaticinado que Ariana no tardará demasiado tiempo en encontrar otro novio y, mientras tanto, él piensa estar a su lado para ayudarle a superar su ruptura.

"La veo con un chico maravilloso. Apoyo inmensamente a mi hermana y ella a mí. Siempre voy a estar a su lado para ayudarle como hermano mayor", confirmaba Frankie a Us Weekly.