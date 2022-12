Big Sean niega haberle robado un Rolex a Naya Rivera

Casi nueve meses después de haber puesto punto final a su compromiso con la actriz Naya Rivera entre rumores de infidelidad, Big Sean ha querido responder por fin al ya célebre tuit de su expareja en el que anunciaba que el rapero le había robado uno de sus exclusivos relojes de la marca Rolex, una acusación que él ha negado asegurando, eso sí, que no le sorprendió lo más mínimo.

"Lo primero de todo, ¿por qué habría tenido que robarle un Rolex? Lo segundo, tengo recibos, papeles y certificados de autenticidad de todos mis Rolex. Nunca le robaría uno a nadie. Y ya viste que ese tuit fue eliminado veinte segundos después... Sentí que era un drama innecesario porque desde mi punto de vista no era verdad. No me sorprendió. Aunque yo no robara nada, no me sorprendió", revela Sean en el nuevo número de la revista Complex.

En la actualidad, la ya expareja ha seguido adelante con su vida sentimental, en el caso de Naya pasando por el altar con el actor Ryan Dorsey en la misma fecha que tenía previsto dar el 'sí, quiero' a Sean, y en el del rapero iniciando una relación con la estrella pop Ariana Grande, por quien asegura que "da gracias a Dios".

"Empezamos siendo amigos. Nunca antes había hecho algo así. Generalmente conoces a una chica y empiezas a salir con ella. Solíamos vernos en el estudio y hablábamos de las canciones en las que estábamos trabajando. Era agradable tener a una chica con quien poder hablar de mis problemas. Es lo que hice con ella. No miento cuando digo que éramos amigos. Esto es algo especial y estoy apreciando cada momento", añadió.