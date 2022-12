Big Sean amenaza a Justin Bieber por abrazar a Ariana Grande en público

El rapero Big Sean ha enviado una severa advertencia a Justin Bieber después de que este se tomara la libertad de abrazar cariñosamente por la espalda a su novia Ariana Grande mientras ambos interpretaban un dueto este miércoles en el Great Western Forum de Inglewood, en Los Ángeles.

"Este chaval tiene que aprender a no tocar a mi chica de esa forma. Creedme", se leía en un mensaje ya eliminado que Sean compartió en su cuenta de Twitter.

Publicidad

A pesar del enfado de su chico, a Ariana -que se encuentra de gira con 'The Honeymoon Tour'- no pareció molestarle demasiado el gesto cariñoso que le dedicó Justin sobre el escenario, vista la sonrisa que lució en todo momento mientras ambos cantaban el tema 'Love Me Harder', tras el cual interpretaron juntos la canción del canadiense 'As Long As You Love Me'.

Las reacciones por parte de los fans de Ariana y Justin en las redes sociales no se han hecho esperar, con una gran mayoría de ellos mostrándose a favor de un romance entre las dos estrellas porque resultan "muy monos juntos" a pesar de que ella mantiene una relación desde hace más de un año con Big Sean.