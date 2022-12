Beyoncé y Kim Kardashian brillaron por las transparencias en la gala del Met

La cantante Beyoncé no es de las que se asusta ante unas cuantas transparencias, y así lo demostró al acudir a la gala del Met celebrada este lunes en Nueva York con un impresionante vestido dorado de Givenchy en el que lo único que camuflaba sus atributos más preciados era un intrincado bordado a la altura del pecho y la cadera.

La estrella televisiva Kim Kardashian también consiguió acaparar todas las miradas con su atrevido diseño blanco de Peter Dundas para Roberto Cavalli, inspirado en el que llevó Cher a la misma gala en 1974. Obviamente, la mujer de Kanye West no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse junto a la legendaria cantante y compartir la estampa con todos sus seguidores en las redes sociales tras cruzarse con ella durante la velada.

"¡Qué belleza, qué icono! Estoy muy contenta de haberla conocido. Hemos hablado de nuestros increíbles viajes por Armenia y del diseño de Bob Mackie que ella llevó a la gala del Met en 1974", escribió Kim junto a la imagen.

A lo largo de la noche la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' consiguió recopilar una amplia colección de selfis junto a estrellas de la talla de Lady Gaga, Madonna o Diplo, además de una original fotografía sacada por el propio Kanye en la que ella y su "ídolo" Jennifer Lopez aparecen caminando del brazo y presumiendo de traseros.

En contraste con los looks elegidos por la mayoría de las invitadas, Rihanna prefirió cubrirse de los pies a la cabeza con una capa amarilla firmada por el diseñador chino Guo Pei, haciendo honor a la temática de la noche: 'China: A través del cristal'. La cantante completó su original elección con un tocado de inspiración oriental y unos zapatos plateados que, sumados a los metros de tela en los que iba envuelta, le hicieron necesitar la ayuda de tres personas para lograr subir las escaleras de la alfombra roja.

