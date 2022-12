Beyoncé y Jay Z se relajan en casa de Gwyneth Paltrow

Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, están planeando tomarse un merecido descanso alejados de la atención pública tras finalizar el tramo estadounidense de su gira conjunta, 'On The Run', por lo que habrían decidido pasar varias semanas en la exclusiva mansión que su amiga Gwyneth Paltrow posee en Brentwood (Los Ángeles), según informa el periódico New York Post.

Pero antes de comenzar su retiro vacacional, Beyoncé ha querido despedirse temporalmente de todos sus seguidores agradeciéndoles a través de la redes sociales su apoyo, intentando calmar de paso los rumores sobre la crisis que estaría atravesando su relación con Jay Z al calificar esta gira como "la mejor de su vida".

"Muchas gracias San Francisco. Vuestra ciudad es preciosa. Ha sido el lugar perfecto para terminar la mejor gira de mi vida", publicó en Instagram junto a una foto de su marido, Jay Z, llevando en brazos a su hija Blue Ivy camino de un avión.

Sin duda, el bonito gesto de Gwyneth se debe a la estrecha amistad que la actriz mantiene con la pareja de músicos, un vínculo que Beyoncé no ha dudado en destacar cada vez que ha tenido oportunidad.

"Gwyneth es increíble. Es una gran amiga a todos los niveles", señalaba a E! News.