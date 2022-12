Beyoncé y Jay Z dormirán separados durante su gira

Aunque en un principio la buena química que derrocharon en el concierto inaugural de su gira 'On the Run' había conseguido acallar las especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja, la cantante Beyoncé y el rapero Jay Z vuelven a ver cuestionada la estabilidad de su matrimonio por su decisión de no compartir habitación durante su serie de conciertos.

"Puede que compartan escenario, pero la realidad es que mientras estén de gira llevarán vidas prácticamente separadas. La tensión entre ellos es mayor que nunca, lo que les ha llevado a viajar por separado, reservar habitaciones de hotel independientes y desplazarse con séquitos diferentes. Tendrán incluso vestuarios individuales, así que solo se cruzarán mientras estén actuando", aseguró una fuente a la revista Grazia.

Los constantes rumores acerca de una posible infidelidad parecen haber terminado por hacer mella en la pareja, hasta el punto de conseguir debilitar la confianza que hasta ahora había caracterizado su unión.

"Los dos lamentan la idea de haberse embarcado en la gira, pero cancelarla no era una opción. Así que, mientras desde fuera todo parecerá marchar igual que siempre, ambos tendrán que enfrentarse con sus problemas de confianza en privado. Después de todas las acusaciones de infidelidad, Jay Z incluso le ha dado acceso a Beyoncé a sus mensajes de texto y correos electrónicos, pero la realidad es que se limitarán a comunicarse a través de sus asistentes personales", añadió.

A pesar de los rumores, lo cierto es que Beyoncé y Jay Z -padres de la pequeña Blue Ivy (2)- no han dejado de demostrar una más que evidente complicidad durante sus últimas apariciones en público, además de haber roto su reservada actitud en lo que respecta a su vida personal para compartir con sus admiradores una serie de fotografías de su boda inéditas hasta ahora.